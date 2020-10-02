Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kozan'da dün saat 11.00 sularında bir zincir markete müşteri kılığında belinde silahla giren ve saplantı haline getirdiği, eşinden ayrılmış 2 yaşında bebeği olan Tuğba Keleş'i öldüren, aynı silahla intihar girişiminde bulunan Erdoğan Küpeli dün kaldırıldığı Balcalı Uygulama ve Eğitim Araştırma Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hatay’da yaşayan 29 yaşındaki Gülay Mübarek'i 2016 yılında sosyal medya üzerinden taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan sözleşmeli öğretmenlikten atılan Erdoğan Küpeli, sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış ardından sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret içerikli mesajlar paylaştığı için tutuklanarak, Kozan Cezaevi’nde yatmıştı.

Daha önce birçok olaya karışan Küpeli için Tuğba Keleş 20 gün önce tehdit, takip ve taciz edildiği için şikayetçi olmuştu. Erdoğan Küpeli tarafından yolu kesilerek kaçırılmaya çalışılmış, ardından ağabeyi Muhammed Keleş tarafından kurtarılmıştı. Muhammed Keleş kardeşini kaçırmaya çalışan Erdoğan Küpeli’den kardeşi ile birlikte şikayetçi olurken, Küpeli savcılıktan serbest kalmıştı.

Ölmeden önce çocuğunu ağabeyine emanet etmiş

Tuğba Keleş’in ölmeden önce akşam ağabeyi Muhammet Keleş’e attığı mesaj ortaya çıktı. Mesajda öldürülen genç kadının ağabeyine, “Eğer korktuğum başıma gelirse öldürürüm kendimi. Alp’im sana emanet” yazması yürekleri dağladı.

Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırılan Keleş’in cenazesini almaya gelen ağabey Muhammet Keleş, İHA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Küpeli’nin 1 ay önce de Tuğba Keleş’in arabasını zorla durdurup içeri girdiği, silah çektiğini söyleyen Keleş, “Ben kardeşimle telefonla görüşürken Erdoğan Küpeli, kardeşimin yolunu kesip zorla arabasına binmişti. Kardeşime durmamasını söylememe rağmen silah zoruyla kardeşimi alıkoymaya çalıştı. Ben hemen arabamla oldukları yere gidip Küpeli’nin elinden kardeşimi kurtardım ancak savcılık Erdoğan Küpeli’nin ifadesini alıp serbest bıraktı. Küpeli de ben kendisini dövdüğüm için dava açtı ve o dava halen devam ediyor” diye konuştu.

Kardeşinin 2 gün önce kendisine mesaj attığını da söyleyen Muhammet Keleş, “'Eğer korktuğum başıma gelirse öldürürüm kendimi. Alp'im sana emanet' yazmıştı. Çok üzgünüz diyecek başka bir şeyimiz yok” ifadelerini kullandı.