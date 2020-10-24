Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, öğlen saatlerinde Şişli Mecidiyeköy’de bulunan lüks bir rezidansta meydana geldi. Rezidansta bulunan 2 si’ kadın 3 kişi henüz kimliği belirlenmeyen kişi yada kişilerin silahlı saldırısına uğradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan 3 kişi ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Polis kaçan saldırganların yakalanması için geniş kapsamlı çalışma başlattı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis olayın nedenine ilişkin incelme başlattı.