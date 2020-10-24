Olay, öğlen saatlerinde Şişli Mecidiyeköy’de bulunan lüks bir rezidansta meydana geldi. Rezidansta bulunan 2 si’ kadın 3 kişi henüz kimliği belirlenmeyen kişi yada kişilerin silahlı saldırısına uğradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan 3 kişi ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Polis kaçan saldırganların yakalanması için geniş kapsamlı çalışma başlattı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis olayın nedenine ilişkin incelme başlattı.
Şişli'de lüks rezidansta silahlı saldırı: 2’si kadın 3 yaralı
24.10.2020 - 17:21 | Son Güncelleme: 24.10.2020 - 18:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şişli Mecidiyeköy'de lüks bir rezidansta yabancı uyruklu 2'si kadın 3 kişi silahla vuruldu. 3 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırılırken olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatıldı.
Olay, öğlen saatlerinde Şişli Mecidiyeköy’de bulunan lüks bir rezidansta meydana geldi. Rezidansta bulunan 2 si’ kadın 3 kişi henüz kimliği belirlenmeyen kişi yada kişilerin silahlı saldırısına uğradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan 3 kişi ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Polis kaçan saldırganların yakalanması için geniş kapsamlı çalışma başlattı.
Etiketler : Şişli,
741441 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/741441.aspx
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