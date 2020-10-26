Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüm dünyada etkisini sürdüren korona virüs yayılmaya devam ediyor. Vatandaşların sağlık durumunu takip etmek, güvenli seyahat olanağı sağlamak, güncel verileri takip etmek ve riskli bölgelerden uzak durulması için Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen “Hayat eve sığar” mobil uygulaması, güncel haritalarda riskli, az riskli ve güvenilir bölgeleri gösteriyor.

Kurban Bayramı'nın ardından seyahat kısıtlamasının kaldırılması ile Sivas dışında yaşayan Sivaslılar memleketlerine akın etmişti. Sivas’ın 650 bin olan nüfusu bu dönemde 2 milyon olarak açıklandı. Covid-19 salgınına karşı verilen mücadelede en başarılı illerden biri olarak gösterilen Sivas, gurbetçi akını ile en riskli iller arasına girdi. İlde salgın pik yaptı. “Hayat eve sığar” uygulamasında Sivas Kent merkezi risk haritası adeta kırmızıya büründü.

Okulların açılması ile gurbetçiler de geri döndü. Gurbetçilerin dönmesi ile Sivas’ta vaka sayısında ciddi azalma yaşandı. Vakalardaki düşüş, “Hayat eve sığar” uygulamasındaki risk haritasına da yansıdı.