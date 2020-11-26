Uluslararası e-ticaret ve online giyim platformu Modanisa, 5 kıtada 140 ülkeye ürün gönderirken, Güneydoğu Asya'da ilk lansmanını Malezya'da gerçekleştirdi. Modanisa CEO'su Kerim Türe, "Önemli bir dönüm noktasını, Malezya'da gerçekleştirdiğimiz sanal defile ile başlattık. Digital 2019 Malaysia Report'a göre, Malezya, Singapur'un ardından Güneydoğu Asya pazarında e-ticaretin en büyük ikinci pazarı" dedi.
Modanisa’dan Malezya hamlesi
26.11.2020 - 10:22 | Son Güncelleme: 26.11.2020 - 10:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Uluslararası e-ticaret ve online giyim platformu Modanisa, 5 kıtada 140 ülkeye ürün gönderirken, Güneydoğu Asya'da ilk lansmanını Malezya'da gerçekleştirdi.
Etiketler : Modanisa,
749064 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/749064.aspx
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