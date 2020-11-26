Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uluslararası e-ticaret ve online giyim platformu Modanisa, 5 kıtada 140 ülkeye ürün gönderirken, Güneydoğu Asya'da ilk lansmanını Malezya'da gerçekleştirdi. Modanisa CEO'su Kerim Türe, "Önemli bir dönüm noktasını, Malezya'da gerçekleştirdiğimiz sanal defile ile başlattık. Digital 2019 Malaysia Report'a göre, Malezya, Singapur'un ardından Güneydoğu Asya pazarında e-ticaretin en büyük ikinci pazarı" dedi.