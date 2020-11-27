Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AFAD verilerine göre Malatya’nın Pütürge ilçesi merkezli 4,7 şiddetindeki depremin ardından bölgede can ve mal kaybı yaşanmadı. 24 Ocak 2020’de Elazığ’ın Sivrice ilçesinde yaşanan 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası oluşan çatlakların daha da derinleştiği depremin merkez üssüne en yakın mahalle olan Uluköy Mahallesi'nde de küçük çaplı çatlaklar meydana geldi.

Deprem sonrası panikle kendilerini dışarı atan Uluköylüler, depremin şiddetli yaşandığını söyledi. Depremde can ve mal kaybının olmadığını söyleyen vatandaşlar, sadece bazı kerpiç evlerde sıva çatlağı oluştuğunu dile getirdi. Şu an için tedirgin olduklarını da söyleyen bölge halkı, eve girmeye korktuklarını ifade etti.