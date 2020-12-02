Edinilen bilgiye göre, Derenti köyünde odun taşımak amaçlı ormanlık alana giden 59 yaşındaki Ali Beğtaş sevk ve idaresindeki fiat marka traktör devrildi. Devrilen traktörün altında kalan 2 çocuk babası sürücü Ali Beğtaş hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Devrilen traktörün altında kalan adam hayatını kaybetti
02.12.2020 - 13:34 | Son Güncelleme: 02.12.2020 - 13:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale’nin Çan ilçesinde odun taşımak için gittiği ormanda devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : traktör,kaza,
750499 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/750499.aspx
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