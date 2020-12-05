Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Adem Yavuz Mahallesi 2339 Sokak üzerinde 5 katlı bir binanın ikinci katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, içeride 3 küçük çocuğun bulunduğu evden bir anda alevler yükselmeye başladı. Evin yandığını gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İçeride çocukların olduğunun öğrenilmesi üzerine bölgeye merdivenli itfaiye aracı da sevk edildi.

Kısa sürede yangının meydana geldiği adrese ulaşan itfaiye ekipleri, küçük çocukları yangının ortasından kurtardı. Dumandan etkilenen çocuklar hemen ambulansa götürülerek tedavi altına alındı. Bu sırada itfaiye ekipleri de yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ambulansta müdahale edilen çocuklar, tedavileri tamamlandığında karşılarında işten gelen babalarını görünce gözyaşlarını tutamadı. Korkan çocuklar, ağlayarak ambulanstan inip babalarının kucağına atladı. Çocukların korku dolu feryatları ise yürek burktu. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sonrasında ev içindeki bir oda tamamen kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.