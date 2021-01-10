Çağla Şıkel’in gönüllü olarak koronavirüs aşısı yaptırmasının ardından ünlü bir isim daha aşı yaptırdı. Ünlü müzisyen Fettah Can aşı yaptırdığı sırada çekilen bir fotoğrafını sosyal medya uygulaması İnstagram’dan takipçileriyle paylaştı. Çin'in CoronaVac aşısını olan 45 yaşındaki sevilen şarkıcı "Faz 3 çalışmalarında birinci aşımı oldum. İnşallah plasebo değildir" açıklamasında bulundu.
Fettah Can aşı gönüllüsü oldu
10.01.2021 - 14:37 | Son Güncelleme: 10.01.2021 - 14:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ünlü müzisyen Fettah Can aşı yaptırdığı sırada çekilen bir fotoğrafını sosyal medya uygulaması İnstagram’dan takipçileriyle paylaştı.
Etiketler : Fettah Can,
758947 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/758947.aspx
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