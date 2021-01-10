Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çağla Şıkel’in gönüllü olarak koronavirüs aşısı yaptırmasının ardından ünlü bir isim daha aşı yaptırdı. Ünlü müzisyen Fettah Can aşı yaptırdığı sırada çekilen bir fotoğrafını sosyal medya uygulaması İnstagram’dan takipçileriyle paylaştı. Çin'in CoronaVac aşısını olan 45 yaşındaki sevilen şarkıcı "Faz 3 çalışmalarında birinci aşımı oldum. İnşallah plasebo değildir" açıklamasında bulundu.