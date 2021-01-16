Bursa'da dün akşam saatlerinde başlayan ve sabah saatlerine kadar devam eden kar yağışı, kentin tamamında etkili oldu. Yoğun kar yağışının ardından Bursa'da kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Kestel ilçesi Derekızık, Saitabat ve Alaçam Mahalleleri'nde, kar yağışı sebebiyle oluşan tablo gibi görüntüler, hem havadan hem de karadan görüntülendi. Kar yağışını ve eşsiz manzarayı bulan vatandaşlar ise bu anları fotoğrafladı.
Bursa'da kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu
16.01.2021 - 11:15 | Son Güncelleme: 16.01.2021 - 11:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'da etkili olan kar yağışı sebebiyle Kestel'de oluşan kartpostallık görüntüler, görenleri hayran bıraktı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Bursa,kar,
760367 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/760367.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER