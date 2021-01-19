Edinilen bilgiye göre Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Durmuş Kaya, korona virüs testinin pozitif çıkması sonucu hastanede tedavi altına alındı. Durumunun kötüleşmesi sonucu Kocaeli Üniversitesi Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi altına alınan Kaya yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Prof. Dr. Durmuş Kaya, koronavirüse yenildi
19.01.2021 - 10:20 | Son Güncelleme: 19.01.2021 - 10:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Durmuş Kaya (51), yakalandığı koronavirüs sonrasında tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Etiketler : Kocaeli Üniversitesi,akademisyen,koronavirüs,Prof. Dr. Durmuş Kaya,
761001 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/761001.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER