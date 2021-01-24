Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Kadıköy Merdivenköy Mahallesi Mandıra Caddesi üzerinde bulunan bir manavda saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, aralarında anlaşmazlık bulunan travesti Mahsun C. ile manav dükkanı sahibi Sabır T. arasında kavga çıktı. Kavganın büyümesiyle Sabır T., silahını çıkararak Mahsun C.’ye ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan Mahsun C. ambulansla hastaneye kaldırılırken, şüpheli Sabır T. polis ekiplerince gözaltına alınarak karakola götürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri, manav reyonunda sebzelerin arasında boş kovan aradı.



Mahalle sakinlerinden biri, “Devamlı alışveriş yaptığımız bir manav. İyi bir esnaf, sıkıntısı yoktu. Bilemiyorum” dedi.



Bir vatandaş ise, “Silah sesi gelince dışarıya koştuk ne oldu diye. Herhalde müşteriymiş. Biz de bilmiyoruz. Yardım edelim diye geldik ama ambulans götürüyordu” diye konuştu.



Öte yandan, Mahsun C.’nin yaralı bir şekilde yerde oturduğu sırada bir vatandaşın alışveriş yapmaya devam etmesi dikkat çekti.