Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bitlis Emniyet Müdürlüğü Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce, Tatvan'da göçmenlere yönelik yapılan denetimlerde toplam 41 düzensiz göçmen yakalanmıştır. İlimiz ve çevresinde göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.
Bitlis'te 41 düzensiz göçmen yakalandı
27.01.2021 - 22:02 | Son Güncelleme: 27.01.2021 - 22:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bitlis'in Tatvan ilçesinde 41 düzensiz yakalandı.
Etiketler : bitlis,göçmen,haberler,
763249 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/763249.aspx
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