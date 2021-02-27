Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Köye başka bir vaka için gelen veterinere, hasta olan köpeğini sırtına alıp 2.5 km yolu yürüyerek götüren Cemre, Türkiye’nin gündemine oturdu. Cemre’nin göstermiş olduğu vefalı tavrına kayıtsız kalmayan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in verdiği talimat üzerine minik kız için harekete geçildi. Cemre’nin evine giden ekipler, kendisi küçük yüreği büyük olan minik kızın köpeği için kulübe ve mama desteği verirken, veterinerler tarafından da köpeğin sağlık kontrolleri yapıldı. Okul dönüşünde kendisine yapılan sürprizi gören Cemre, yaşadığı şaşkınlıkla beraber mutluluğunu gizlemeyerek destekleri için Başkan Güler’e teşekkürlerini iletti.

“Yaşı küçük ama yüreği büyük”

Cemre Su’nun göstermiş olduğu vefalı davranış sonrası Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in talimatlarıyla harekete geçtiklerini söyleyen Ordu Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Sefa Okutucu, “Cemre Su kardeşimize ulaştık. Kendisine küçük hediyelerimiz oldu. Köpeği Boncuk için kulübe ve mama desteği verdik” dedi.

Daire Başkanı Okutucu şöyle konuştu:

“Cemre kızımız duygusal ve çok hassas bir kardeşimiz. Başka bir durum için mahallesine gelen veteriner hekime hasta köpeğini göstermek için sırtına alarak bir yol kat etmiş ve köpeğini tedavi ettirmiş. Bu davranışıyla ne kadar yürekli bir evladımız olduğunu görüyorum. Bu vefalı hareketini Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’de öğrenir öğrenmez harekete geçtik. Başkanımızın hayvanlarımıza karşı hassasiyeti herkes tarafından biliniyor. Başkanımızın bize vermiş olduğu talimatlar üzerine Cemre Su kardeşimize ulaştık. Kendisine küçük hediyelerimiz oldu. Köpeği Boncuk için kulübe ve mama desteği verdik. Aynı zamanda veteriner ekiplerimiz tarafından Boncuk’un sağlık kontrolleri de yapıldı.”

“Ben de Boncuk’da çok mutlu oldu”

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in desteğiyle çok mutlu olduğunu ifade eden Cemre Su Türköz, “Köpeğim hastalanınca köpeğimi sırtıma alarak köyümüze gelen veteriner abinin yanına gittim. O da Boncuk’un tedavisini yaptı. Daha sonra bana destek için Büyükşehir Belediye Başkanımız Boncuk’a kulübe ve mama gönderdi aynı zamanda tedavisini de yaptırdı. Yaptığı destekten dolayı çok mutlu oldum, Boncuk’da çok mutlu oldu. Bana vermiş olduğu destek için ona çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Hilmi Güler’e teşekkür

Desteği için Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkür eden Cemre Su Türköz’ün dedesi İdris Türköz, “Torunum Boncuk ile çok içli dışlı. Köpeğe aşık diyebiliriz. Onunla oyunlar oynuyor, yemeğini yediriyor, gezdiriyor. Sayın Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Hilmi Güler Bey’e çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.