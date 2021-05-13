Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika haberi...Haramidere durağındaki metrobüste bulunan bir kişi, içerideki yolcuları alıkoydu.

Bir süre sonra yolcuları ve metrobüs sürücüsünü araçtan indiren şüpheli, kendisini aracın içine kapattı.

Kişinin araç içinde kendisine zarar verdiği öğrenilirken, olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat ekipleri sevk edilerek durak boşaltıldı.

Metrobüs durağında yolcu iniş ve binişine izin verilmezken, polis ekiplerinin şüpheli kişiyi ikna çalışmaları sürüyor.

Olay yerinde olası bir olumsuzluğa karşı sağlık ekipleri hazır bekletiliyor.