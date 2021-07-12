Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Kocaeli’nin Çayırova ilçesi Akse Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi’nde meydana geldi.

ÖNÜNÜ KESTİ, SERVİSE ATEŞ AÇTI

Selami B. idaresindeki işçi servisi caddede seyir halindeyken, başka bir işçi servisi önünü kesti.

Araçtan inen sürücü, cebinden çıkarttığı tabanca ile Selami B. idaresindeki işçi servisine ateş açmaya başladı.

Olayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

ARAÇTAKİ 4 KİŞİ YARALANDI

İşçi servisinde bulunan sürücü Selami B., Adil K., Arif D., Enes K. yaralandı. Silahlı saldırgan olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İlk müdahaleleri yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olay yerine intikal eden polis ekipleri ise bölge güvenlik önlemi alarak, inceleme başlattı.

1 AY ÖNCEKİ YOL VERME KAVGASIYMIŞ

Ekipler tarafından olay yerinde yapılan incelemelerde çok sayıda mermi kovanı bulundu.

Silahlı saldırgan, kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan, silahlı saldırgan ile Selami B. arasından yaklaşık 1 ay önce yol verme sebebi ile kavga çıktığı öğrenildi.

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