Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Bolvadin ilçesi Ali Efendi Mahallesi Buğday Pazarı Sokağı’ndaki hamamda meydana geldi. İddiaya göre, dün gece geç saatlerde aynı aileden 10 kişilik grup yıkanmak için Hilmi Coşkun’a ait hamama geldi. Bir süre sonra hamam çalışanları ile aile fertleri arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine sopa ve bıçaklarla saldırdı.

Yaşanan kavgada hamam sahibi Hilmi Coşkun sırtından aldığı 3 bıçak darbesi ile oğlu S.C. ise darp sonucu yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansları ile Bolvadin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bıçaklanan Coşkun, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne sevk edilirken yolda hayatını kaybetti.

Olayın ardından bölgeye gelen polis ekipleri, yoğun güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı. Ekipler kavgadan kısa bir süre sonra olaya karıştıkları öne sürülen ve tamamı aynı aile üyesi olan 10 kişiyi gözaltına aldı. Şahısların emniyetteki işlemleri devam ederken, polis kavganın neden çıktığını araştırıyor.

Tarihi hamam işletmecisi, hamamda ölü bulundu Tarihi Lel Hamamını işleten şahıs, normalleşme öncesi temizlik yapmaya gittiği hamamda arkadaşı tarafından ölü olarak bulundu.

İşe başlayacağı hamamda kalmaya başlayan şahıs ölü bulundu Afyonkarahisar’da yabancı uyruklu şahıs çalışmak için gittiği ve işe başlayacağı güne kadar kalmaya başladığı hamamda ölü bulundu. Olayın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.