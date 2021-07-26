Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kartal Dragos'taki balıkçı barınağında bağlı bulunan bir teknede saat 12.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, bitişiğindeki diğer teknelere de sıçradı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yanan 8 tekne küle dönerken, 1 teknede ise hafif hasar meydana geldi.

Polis, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Kaş açıklarında 45 kişinin bulunduğu tekne battı Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Antalya'nın Kaş ilçesinin 161 mil güneybatısında, içerisinde 45 kişinin bulunduğu teknenin battığını ve 37 göçmenin kurtarıldığını açıkladı. Kayıp 8 göçmeni arama çalışmaları sürüyor.

İtalya'nın Sardinya Adası'ndaki yangın: 1500'den fazla kişi tahliye edildi İtalya'da bulunan Sardinya Adası'nda çıkan yangında 1500'den fazla kişinin tahliye edildiği duyuruldu.