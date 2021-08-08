Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Acı olay Balıkesir'de yaşandı. Zabıta personeli görevli olarak motosikletiyle gittiği yerden döndüğü esnada kaza yaptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri zavallı adamın kaza esnasında hayatını kaybettiğini belirledi.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Karesi ilçesine bağlı Kurtdere Mahallesinde gerçekleştirilen Kurtdere Güreşlerine görevli giden zabıta personeli Veli Aycan (43), görev dönüşü kullandığı 10 EB 876 plakalı motosiklet ile Üçpınar Ziyaretli Karayolunda direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Aycan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Aycan'ın cesedi Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayı duyan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, sosyal medya hesabından, "Zabıta Daire Başkanlığımız bünyesinde çalışan personelimiz Veli Aycan'ın görevi başında vefat etmesinin üzüntüsünü yaşıyorum.

Mesai arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine baş sağlığı ve sabır diliyorum" mesajını paylaştı.

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