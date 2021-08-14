Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kars’ın Sarıkamış ilçesine bağlı Aşağı İnkaya köyünde etkili olan sağanak yağmur ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağmurdan dolayı yüksek kesimlerden gelen sel Aşağı İnkaya köyünü sular altında koyarken, köyde çok sayıda eve su doldu.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Sel baskının ardından Kaymakam Recep Koşal’ın talimatlarıyla İnkaya köyüne çok sayıda ekip sevk edildi. İnkaya köyünde gelen ekipler hasar tespit çalışmalarına başladı.

Sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor AFAD:"Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu’da 43, Sinop’ta 7 ve Bartın’da 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 9 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir. Bartın’da yürütülen arama kurtarma çalışmaları neticesinde kaybolan 1 vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır."

Selde kurtarılan 1 yaşındaki Osman’a Bakan Soylu’dan şefkat eli Yaşanan sel felaketiyle yaralar alan Kastamonu’nun Bozkurt İlçesinde, arama kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Selden dolayı evinde 3 çocuğu ile mahsur kalan Elif Yüksel, sele kapılarak öldü sanıldı. Annesinden ayrı kalan Yüksel’in 1 yaşındaki bebeği ekipler tarafından kurtarıldı. Kurtarma ekiplerine yardım eden Süleyman Soylu da bebeğin üşümesini görünce üzerindeki montu çıkartarak bebeği sardı.