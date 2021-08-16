Taksim Gezi Parkı'ndaki seyyar satıcıları kaldırmak isteyen zabıta ile bir kadınla kavga etmişti. Öfkesine kapılan adam kavga esnasında kadına uçan tekme atıp darp etmişti, bu olayın görüntüleri ise çok tepki toplamıştı. Bu görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından söz konusu zabıtanın görevine son verildiği açıklandı.
Zabıta memuru kendisine park cezası kesti İzmir'in Urla ilçesinde bir zabıta memuru, motosikletini kaldırıma park etti. Bir vatandaş buna tepki gösterince kendisine ceza kesti.
Gençler uçan tekmelerle birbirine girdi, çeken kişinin söyledikleri şoke etti Antalya’da gençlerin sokak ortasındaki uçan tekmeli, sopalı kavgası cep telefonu kameralarına yansıdı. Kızların ayırmaya çalıştığı kavga esnasında görüntüyü çeken kişinin, "Savaş başlasın. Vurun, öldürün, parçalayın" sözleri ise pes dedirtti.
Taksim'de bir kadına uçan tekme atan zabıta kovuldu
Taksim'de seyyar satıcı ile kavga eden zabıta öfkeyle kadına uçan tekme atıp darp etmişti, az önce görevine son verildiği bildirildi.
Taksim Gezi Parkı'ndaki seyyar satıcıları kaldırmak isteyen zabıta ile bir kadınla kavga etmişti. Öfkesine kapılan adam kavga esnasında kadına uçan tekme atıp darp etmişti, bu olayın görüntüleri ise çok tepki toplamıştı. Bu görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından söz konusu zabıtanın görevine son verildiği açıklandı.
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