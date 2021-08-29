Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ordu'da dün meydana gelen ve adeta kan donduran olayda yeni bir gelişme yaşandı. Sabah saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, Tokat’ta görevli polis memuru Cemalettin Yalpı, fındık hasat sezonu için ailesiyle birlikte memleketi Ordu'ya geldi. Bahçeye gitmek için hazırlanan aile ile ailenin 14 yaşındaki çocukları F.Y. arasında fındık toplama meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine F.Y, emniyet mensubu olan babasının tabancasını alarak babasına, ağabeyine, annesine ve anneannesine ateş etti.

ANNE VE ANNEANNE OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay sonrası anne Rahime Yalpı ve anneanne Cennet Gerek olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralı olan ağabey Murat Yalpı ve baba Cemalettin Yalpı ise önce Korgan Devlet Hastanesi, ardından ise Fatsa Devlet Hastanesine sevk edildi.

AĞABEY KURTARILAMADI

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Fatsa Devlet Hastanesine götürülen ağabey Murat Yalpı da yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağır yaralı olan baba Cemalettin Yalpı'nın ise tedavisi sürüyor.

4 YAŞINDAKİ KARDEŞİ EVDEN KAÇMIŞ

Olay esnasında evde bulunan F.Y.'nin 4 yaşındaki kardeşi Y.E.Y'nin evden kaçtığı, şu an ise akrabalarının yanında olduğu öğrenildi.

14 YAŞINDAKİ F.Y. TUTUKLANDI

Olay sonrası F.Y. isimli çocuk, polis ekiplerince gözaltına alındı. Dün gece saatlerinde mahkemeye çıkartılan F.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.





"AİLEM BASKI YAPIYORDU"

Olayı işleyen çocuk mahkemede verdiği ilk ifadesinde ailesinin kendisine baskı yaptığını ileri sürüp, fındık toplamayı sevmediğini belirterek, "Üzerime atılı suçlamayı anladım. Ben ailem ile birlikte Tokat'ın Turhal ilçesinde yaşıyorum. Babam polis memuru. Annem ise ev hanımıdır. Bu yıl ortaokulu bitirdim. Liseye gideceğim. Ben ailem tarafından uzun zamandır psikolojik baskıya uğruyorum. Bu baskıda şiddet yok ancak özellikle annem bana sürekli kötü davranıyor, beni sevmediğini düşünüyorum. Bu durum uzun zamandan beri devam ediyor. Bu da benim içimde bir kin biriktirmeme sebep oldu. Geçtiğimiz pazartesi günü babam yıllık izine ayrıldı ve fındık toplamak amacıyla Korgan'a geldik. Ben Korgan'ı pek sevmiyorum, fındık toplamayı da sevmiyorum. Ailemin baskısı ile fındık bahçesinde çalışıyorum. Aileme yardım ediyorum. Geçtiğimiz 3 gün boyunca ben, annem, ağabeyim ve babam dedemlerin fındık bahçesine fındık toplamalarına yardım ettik. Olay günü yine fındık toplama işi vardı, bu nedenle tartışma yaşandı" dediği öğrenildi.

Manisa'da katliam gibi kaza: Ölü ve yaralılar var İstanbul-İzmir otoyolunun Manisa bölümünde İstanbul’dan Aydın’a doğru yola çıkan İstanbul Kalesi isimli bir otobüs firmasına ait yolcu otobüsü emniyet şeridinde bekleyen bir kamyona çarptı. İkiye ayrılan otobüste 6 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 1'i yabancı uyruklu 42 kişi de yaralandı. Yaralılardan 4’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Konya'daki katliamla ilgili yeni gelişme Konya'nın Meram ilçesindeki silahlı saldırıda aynı aileden 7 kişinin öldürülmesine ilişkin adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 10'u tutuklandı.