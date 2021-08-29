Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaz aylarının kurak geçmesiyle birlikte İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranları azaldı. İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan 10 barajın doluluk oranı 4 ayda yüzde 80,82’den 58,57’ye düştü.

Kırklareli’nin Vize ilçesinde bulunan ve İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan Kazandere Barajı'nda Nisan ayında yüzde 76,1 olan su seviyesi yüzde 17,44'e, Papuçdere'de ise 76,22'den yüzde 2,1'e geriledi.

ÇOBANLAR HAYVANLARINI OTLATIYOR

Kazandere ve Papuçdere barajlarının girişinde ‘Göle girmek tehlikelidir’ yazısı dikkat çekerken, gölün suyunun çekilerek azaldığı görüldü. Barajın diğer kısımlarında susuzluktan toprakların çatladığı gözlemlenirken çayır olan kısımlarında da çobanlar hayvanlarını otlatıyor.

"HER GÜN 3 METRE ÇEKİLİYOR"

Kazandere ve Papuçdere barajlarında su seviyesinin büyük oranda düştüğünü dile getiren Süleyman Duran, 4 ay önce su olan yerlerde şimdi hayvanlarını otlattıklarını ifade etti. Duran, “Böyle giderse sıkıntı yaşarız. Hayvanlarımız çamurdan su içiyor. Su yok, sıkıntı. 4 ay öncesine kadar barajda çok su vardı. Şimdi her gün 3 metre çekiliyor” dedi.

DOLULUK ORANI EN AZ OLAN BARAJ PABUÇDERE

Barajlar arasında doluluk oranı en az olanları ise yüzde 2,1 ile Pabuçdere, yüzde 17,44 ile Kazandere, yüzde 19,57 ile Istrancalar şeklinde ölçüldü.

İstanbul’daki barajların son doluluk oranı ise şöyle ölçüldü: Ömerli yüzde 88,9, Pabuçdere yüzde 2,1, Sazlıdere yüzde 31,15, Büyükçekmece yüzde 53,74, Alibey yüzde 28,2, Terkos yüzde 66,11, Kazandere yüzde 17,44, Elmalı yüzde 71,85, Darlık yüzde 60,01, Istrancalar yüzde 19, 57.

Alibeyköy Barajı'ndan numune alındı: Balık ölümleri inceleniyor Alibeyköy Barajı'ndaki balık ölümlerinin araştırılması için İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, baraj suyundan numuneler alarak inceleme başlattı.

Ömerli Barajı'nda korkutan iddia: Ölen balıklar toprağa gömülüyor İstanbul'un en önemli su kaynaklarından olan Ömerli Barajı'ndaki ölü balıkların, İSKİ ekipleri tarafından iş makineleri ile alınarak baraj yakınlarında bulunan toprak alana gömüldüğü iddia edildi.