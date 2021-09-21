Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Denizli'de fırıncılık yapan Enver Taş, fırıncıların yaşadıkları sorunlardan bahsetti. Taş, son 2 yılda un fiyatlarının yüzde yüz üzerinde bir artış yaşadığını söyleyerek ekmeğe de yüzde 20 bir zam istediklerini ifade etti. Denizli’de 1 lira 75 kuruşa satılan 200 gramlık ekmeğin yüzde 20’lik zamla 2 liraya satılmasını talep ettiklerini söyledi. Ekmeğe zam gelmemesinin fırıncıları çok sıkıntılı bir sürece iteceğini ifade etti.

EKEMK FİYATINA ZAM YAPILMASINI İSTİYORUZ

Doğalgaz, elektriğe gelen zamların ardından ekmek yapımının maliyetinin giderek arttığını söyleyen Taş un, işçi ücreti maya gibi maliyetlerin düşmesini umduklarını bu durumun fırıncı esnafını zora soktuğunu dile getirdi. Taş, “Yarım asırdır ekmek pişirip satıyorum. Pandemi dolayısıyla art arda birçok şeye zam geldi bundan dolayı un, maya ve faturalarda zamlandı. Bizler de kendimizi düşünmek zorundayız. Kazancımız zam karşısında gittikçe düşüyor. Bundan dolayı ekmek fiyatına zam yapılmasını istiyoruz. Vatandaşların eski oranla alım gücüde biraz düştü ama elimizden değil. Umarım her şeye indirim gelir. Bizim de zam talebine ihtiyacımız olmaz” diye konuştu.

Ekmek fırını bomba gibi patladı! Ortalık savaş alanına döndü Malatya'da bir ekmek fırınında doğalgaz sıkışması sonucu şiddetli patlamada meydana geldi. Şans eseri yaralananın olmadığı olayda fırının bulunduğu cadde savaş alanına dönerken, çevredeki bazı evler ile araçlarda hasar oluştu.