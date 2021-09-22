Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün peş peşe yaptığı uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen yağış akşam saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Bazı vatandaşlar uyarıları dikkate alarak şemsiye ile yola çıkarken, uyarıları dikkate almayanlar ise zor anlar yaşadı. Yağışın gece saatlerinde de etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji'den sağanak ve kar yağışı uyarısı Meteoroloji, Doğu Karadeniz için yer yer şiddetli sağanak ve kar yağışı uyarısında bulundu. Yağışların yüksek kesimlerinde kar, kıyı kesimlerinde ise kuvvetli sağanak öngörülüyor.
Marmara'da sıcaklıkların 4 ila 8 derece azalacak Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 4 ila 8 derece azalması öngörülüyor. Bölgenin doğusu ile yarın öğleden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
İstanbul'da sağanak etkisini gösterdi
Meteoroloji tarafından günlerdir peş peşe uyarılar geliyordu ve İstanbul’da beklenen sağanak etkisini göstermeye başladı. Aniden bastıran yağışa hazırlıksız yakalananlar ise zor anlar yaşadı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün peş peşe yaptığı uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen yağış akşam saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Bazı vatandaşlar uyarıları dikkate alarak şemsiye ile yola çıkarken, uyarıları dikkate almayanlar ise zor anlar yaşadı. Yağışın gece saatlerinde de etkili olması bekleniyor.
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