Türkiye Gazetesi

Sinop’un Boyabat ilçesine bağlı Çarşak köyünde tapusuz araziye Boyabat İlçe Özel İdare Müdürlüğü’nün kararı doğrultusunda 30 adet fidanın dikilmesi kararı alındı. Fidan dikiminden 2 gün sonra araziye gidildiğinde 6 adet fidanın ve ahşap kazıkların kökten söküldüğü görüldü. Olayın üzerine Çarnak Köyü Muhtarı Uysal Baş, tanık beyanına göre köylülerden 86 yaşındaki Hamide Akman hakkında suç duyurusunda bulundu.

FİDANLARI DÜZELTMEK İÇİN BAHÇEYE GİRMİŞ

Dava, Boyabat Asliye Ceza Mahkemesinde gerçekleşti. Fidanların sökülmesiyle suçlanan Hamide Akman, olaydan birkaç gün önce hayvanlarının girip eğdiği fidanları düzeltmek için bahçeye gittiğini ve fideleri düzeltirken fotoğraflarının çekildiğini ve fidelere zarar vermediğini yaşı gereği de bu eylemi gerçekleştirmeye imkanı olmadığını belirterek suçlamaları reddetti.

MUHTARIN OĞLU DAVADA TANIKLIK ETTİ

Muhtarın oğlu Ünal Baş ve Mustafa Çelikel isimli bir vatandaş davada tanıklık ederek Hamide Akman’ın 1 adet fidanı sökerken gördüklerini diğer fidanları kimin söktüğünü görmediklerini anlattı. Dava dosyasında 29 Nisan günü Akman’ın fidan dikili alana doğru yürüdüğü, kamera açısından çıktığı ve 3 dakika sonra tekrar ikametine döndüğü görüntülerde yer aldı.

10 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Dava sonucu 'mala zarar verme' suçunu işlediği sabit olarak karar verilen Hamide Akman hakkında “Dikili ağaç, fidan veya bağ çubuğuna varar verme” hakkındaki TCK’nın 152/1-c maddesi ve hafifletici sebepler ile 1/6 oranında indirim yapılarak 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve hükmün açıklanması ertelendiğinden 5 yıl süreyle denetim altında bulundurulmasına karar verildi.



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