Türkiye Gazetesi

Aksu ilçesindeki Kundu Çayı kenarında bulunan gemi yapım atölyesinde saat 19.30 sıralarında yangın çıktı. Rüzgâr ve yanıcı parlayıcı maddelerin etkisiyle alevler hızla büyüdü. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahelede bulundu. Uzun uğraşlar sonucu alevler kontrol altına alındı. Atölyede bulunan 3 tekne kül oldu, 2 tekne de zarar gördü. İşletme sahibi zararının yaklaşık 5 milyon TL olduğunu belirterek "Mesai bitmişti. Elektrik şalterleri inikti. Yangının nasıl çıktığını anlamıyorum" dedi.

Bir günde iki kere yangın çıkan tekne battı Beşiktaş'ta dün akşam saatlerinde yangın çıkan lüks bir tekne, gece saatlerinde yeniden alevlere teslim oldu. Ekiplerin müdahale ettiği ve yaklaşık 3 saat süren yangın sonrası tekne küle dönerek battı.

Kırkat Göleti’nde korkunç görüntü! Suyun ortasında bulunan tekne karaya oturdu Batman’ın Gercüş ilçesinde bulunan Kırkat Göleti’nde kuraklığın etkisiyle su seviyesinde azalma meydana geldi. Su ortasında bulunan teknenin karaya oturması, kuraklığın korkunç boyutunu gözler önüne serdi.