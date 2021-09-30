İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangına çok sayıda ekip müdahalede bulunuyor. Karaburun ilçesine bağlı Balıklıova Mahallesi mevkiinde ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu hemen İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.
YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 10 arazöz, 2 su tankeri, 2 dozer ve orman işçileri, yangına müdahale ediyor.
Bodrum’da yangın! Müdahale sürüyor Muğla’nın Bodrum ilçesinde otluk ve makilik alanda çıkan yangına karadan müdahale devam ediyor.
İzmir’de orman ürünleri depo ve atölyesinde yangın İzmir’in Buca ilçesinde içerisinde orman ürünlerinin bulunduğu depo ve atölyesinde çıkan yangın, 20 itfaiye aracı, 5 su tankeri ve çok sayıda personelin müdahalesi ile yaklaşık 3 saat içerisinde söndürüldü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.