Türkiye Gazetesi

İstanbul’un Kağıthane ilçesinde Nurtepe’de kurulan semt pazarına denetim yapmaya giden Kâğıthane Belediyesi Zabıta Ekipleri, sokak başında meyve satan seyyar satıcıların meyve kasalarına el koymaya çalışırken zabıta ilse seyyar satıcıları arasında itişme yaşandı. Ekipler seyyar satıcılara müdahale etmek isterken seyyar satıcılardan biri meyve kasalarını alarak kaçtı, kimliği henüz öğrenilemeyen bir başka seyyar satıcı ise zabıta memurlarından birine tekme atarak kaçmaya çalıştı.

ZABITA MEMURU AÇIĞA ALINDI

Bunun üzerine tekme atarak kaçan seyyar satıcının arkasından koşarak ensesine yumruk atan zabıta memurunun görüntüleri sosyal medyada tepki çekti. Konu hakkında açıklama yapan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Zabıta ekiplerimizin bir seyyar satıcı müdahalesi sırasında dün yaşanan talihsiz olayla ilgili gerek adli makamlar gerekse Belediyemiz tarafından inceleme ve disiplin soruşturması için ilgili zabıta memurları açığa alınmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur" dedi.

Taksim'de bir kadına uçan tekme atan zabıta kovuldu Taksim'de seyyar satıcı ile kavga eden zabıta öfkeyle kadına uçan tekme atıp darp etmişti, az önce görevine son verildiği bildirildi.