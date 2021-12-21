Türkiye Gazetesi

Yurdun birçok kesiminde bir süredir etkili olan ve İstanbul'da da yer yer başlayan kar yağışlarının yurdu cuma günü terk edeceği öğrenildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz'dan alınan bilgiye göre; hava sıcaklıkları hafta sonu iitbariyle artıl gösterecek.

İSTANBUL ANADOLU YAKASINDA ETKİLİ OLACAK

AA muhabirine, yurdun kuzey, iç ve doğu bölgelerinde etkili olan kar yağışının, yarın İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik çevrelerinde, Karadeniz Bölgesi'nin genelinde ve Van, Hakkari, Şırnak, Bitlis çevrelerinde aralıklarla görülmesini beklediklerini söyledi.

Yağışın yarın özellikle Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer yoğunlaşacağının tahmin edildiğini aktaran Yavuz, "Bu bölgedeki vatandaşlarımızın yoğun kara karşı tedbirli olmasını istiyoruz." dedi.

Yavuz, perşembe günü ise yurdun kuzey ve doğu bölgelerinde aralıklarla kar yağışının devam edeceğine işaret ederek, "Kuvvetli bir kar yağışımız yok. Orta şiddette kar yağışı yer yer etkisini gösterecek. Cuma günü ise kar yağışının Doğu Anadolu'nun güneydoğusundan ülkemizi terk etmesini bekliyoruz. Hafta sonunda ise önemli bir yağış beklememekteyiz." diye konuştu.

HAVA SICAKLIKLARINDA HAFTA SONU ARTIŞ YAŞANACAK

Yavuz, üç gün boyunca iç ve doğu bölgelerinde düşük gece sıcakları nedeniyle buzlanma ve don olayının etkili olacağını öngördüklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Hafta sonunda tekrar sıcaklıkta bir artış var. Fakat iç ve doğu bölgelerde gece sıcaklığın hala eksi değerlerde olmasını beklemekteyiz. Genel itibarıyla baktığımızda, ülkemizin genelinde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında hava sıcaklığının hakim olduğunu görüyoruz. Hafta sonu ise batı bölgelerden başlayarak sıcaklığın artmasını, hafta başında da ülke genelinde mevsim normalleri civarında hava sıcaklığı görülmesini beklemekteyiz."

Yavuz, İstanbul'da yarın Anadolu Yakası'nda hafif kar yağışı ile bu gece en düşük sıcaklığın sıfırın altında 1 derece olmasını beklediklerini söyledi.

Gelecek 3 gün boyunca gündüz sıcaklığın İstanbul'da 5-6 derece civarında olacağının tahmin edildiğini dile getiren Yavuz, "Hafta sonunda gündüz sıcaklığın 12 derecelere, gece sıcaklığının da 4-5 dereceye kadar çıkmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

İstanbul'a ilk kar düştü İstanbul Anadolu Yakası'nda kar yağışı etkili oldu.

Meteoroloji uyardı kar kapıda! 16 ilde sarı ve turuncu alarm Meteoroloji'nin tahminlerine göre yarından itibaren başta İstanbul olmak üzere çok sayıda kentte sıcaklık sıfırın altına düşecek. Sıcaklığın düşmesi ile beraber yoğun kar yağışı beklenen 6 il için Meteoroloji turuncu kodla vatandaşları uyarırken, 10 il için de sarı kodla uyarı verildi.