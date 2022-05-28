Türkiye Gazetesi

Sakarya'da motosiklet sürücüsü motorsikletle kaldırımda yürüyen gence çarptı ve feci kazada hem sürücü hem de yürüyen genç hayatını kaybetti. Gece saatlerinde Rüstempaşa Mahallesi İpekyolu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda Sapanca istikametine doğru seyir halinde olan 48 yaşındaki Tunçkan Serdar Şendur idaresindeki 34 BJT 038 plakalı motosiklet sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Kontrolden çıkan motosiklet önce cadde üzerindeki direğe daha sonrasında ise kaldırımda yürüyen 21 yaşındaki Enes Özdemir isimli gence çarptı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

21 YAŞINDAKİ GENÇ VE SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan 2 yaralı Sapanca İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü Serdar Şendur ve 21 yaşındaki genç Enes Özdemir ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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