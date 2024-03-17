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Haberler > Yaşam > Bir anlık dikkatsizlik canına mâl oldu! Kanala düşen 2 çocuk babasından 1 ay sonra acı haber

Bir anlık dikkatsizlik canına mâl oldu! Kanala düşen 2 çocuk babasından 1 ay sonra acı haber

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Bir anlık dikkatsizlik canına mâl oldu! Kanala düşen 2 çocuk babasından 1 ay sonra acı haber
Denizli, Kaza, Yoğun Bakım, Haber

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Denizli'de dengesini kaybederek kanala düşen 40 yaşındaki 2 çocuk babası İsmail Kıras, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Denizli'nin Tavas ilçesinde 40 yaşındaki İsmail Kıras, dengesini kaybederek kanala düştü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından düştüğü kanaldan çıkarılan Kıras, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yoğun bakımda tedavi altında bulunan Kıras, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Kıras’ın cenazesi Çalıköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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