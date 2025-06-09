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Bir tarih yaşıyor burada! 500 yıllık mahalle koruma altına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Malatya'nın Arapgir ilçesinde 500 yıl önce kurulan Koru Mahallesi ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Mahalledeki 157 taş, ahşap ve kerpiç yapı, tescillenerek koruma altına alındı.

Malatya'nın tek Cittaslow (Sakin Şehir) unvanına sahip ilçesi olma özelliğini taşıyan Arapgir, doğası, mimarisi, sessizliği, kültürü, müziği ve doğal yaşamıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Arapgir'in Koru Mahallesi'ndeki 157 taş, ahşap ve kerpiç yapılardan inşa edilen ev Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından tescillenerek koruma altına alındı.

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"157 YAPI TESCİLLENDİ"

Koru Mahallesi Muhtarı İbrahim Fırat, yaklaşık 450 haneli mahallede 157 taş, ahşap ve kerpiç yapının tescillendiğini belirterek, Koru'nun Arapgir'in en eski yerleşim yerlerinden biri olduğunu söyledi.

Bir tarih yaşıyor burada! 500 yıllık mahalle koruma altına alındı - 2. Resim

"TESCİLLİ YAPI SAYISI 455'E ULAŞTI"

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu ise son yapılan tescillerle birlikte ilçe genelindeki tescilli kültür varlığı sayısının 455'e ulaştığını ifade etti. Başkan Cömertoğlu, ilçede binin üzerinde yapının daha tescil için önerildiğini de sözlerine ekledi.

Arapgir'in tarihi ve kültürel zenginliğine dikkat çeken Cömertoğlu, "Arapgir gastronomisi, kültürü, musikisi ve doğasıyla yaşayan bir şehir" diye konuştu

Bir tarih yaşıyor burada! 500 yıllık mahalle koruma altına alındı - 3. Resim

 

Bir tarih yaşıyor burada! 500 yıllık mahalle koruma altına alındı - 4. Resim

Bir tarih yaşıyor burada! 500 yıllık mahalle koruma altına alındı - 5. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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