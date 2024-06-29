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Birecik'teki arazi anlaşmazlığında taş ve sopalar konuştu, 12 kişi yaralandı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Birecik&#039;teki arazi anlaşmazlığında taş ve sopalar konuştu, 12 kişi yaralandı
Şanlıurfa, Birecik, Arazi Anlaşmazlığı, Haber

Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde çıkan arazi anlaşmazlığı tartışmasında kan aktı. İki aile taş ve sopalarla birbirine girdi, 12 kişi yaralandı. 

Arazi anlaşmazlığının yeni adresi Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi oldu. 

Kırsal Boztepe Mahallesi'nde, arazi anlaşmazlığı bulunan iki ailenin fertleri arasında çıkan tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kavgada yaralanan 12 kişi, sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, hastanede ve mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: Anadolu Ajansı
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