Dev kazanlar damak çatlatan lezzet için kaynadı! 2 gün kurutulup sofralardaki yerini alacak

Karnavas Dut Pekmezi ile ünlenen Erzurum'un Olur ilçesi Ormanağzı Mahallesi'nde, dut hasadının ardından geleneksel pestil yapımına başlandı. Dev kazanlarda odun ateşinde saatlerce kaynatılan pestiller, güneş altında 2 gün kurutulduktan sonra sofralarda yerini alacak.

Yıllardır Karnavas Dut Pekmezi ile ün kazanan Erzurum'un Ormanağzı Mahallesi'nde bu kez kazanlar dut pestili için kaynadı. Bölge halkı tarafından her yıl yaz aylarında yapılan dut pekmezinin ardından, olgunlaşan dutlardan kış aylarında tüketilmek üzere pestil hazırlığı başladı.

DEV KAZANLARDA OTUN ATEŞİNDE KAYNATILIYOR

Ağaçlardan silkelenerek toplanan dutlar, temizlendikten sonra dev kazanlarda odun ateşiyle saatlerce kaynatılıyor. Elde edilen şıra, unla birlikte hamur kıvamına getirilerek tekrar pişiriliyor. Kıvam alan karışım, tahta kaşık ve kepçelerle bezlerin üzerine dikkatlice yayılıyor.

GÜNEŞ ALTINDA 2 GÜN KURUTULUYOR

Bez üzerine serilen pestil, güneş altında iki gün boyunca kurumaya bırakılıyor. Kuruduktan sonra ıslatılarak bezlerden ayrılan pestiller, kışa saklanmak üzere tahta sandıklara yerleştiriliyor. 2009 yılında coğrafi işaret belgesi alan Karnavas Dut Pekmezi üretimiyle tanınan Ormanağzı Mahallesi, şimdi de dut pestiliyle dikkat çekiyor. Erzurum'da sıcak havaların etkisini artırmasıyla birlikte bu geleneksel yöntemle yapılan pestil, hem sağlıklı hem de doğal bir kışlık besin olarak sofralarda yerini alıyor.