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Görenler gözlerine inanamadı! Muğla'da oltaya takıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Muğla, Milas, Balıkçılık, Hayvanlar, Doğa, Balık, Fotoğraf, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Koruma altındaki kemane balığı, Muğla'da bir balıkçının oltasına takıldı. Balıkla fotoğraf çektiren vatandaş, daha sonra denize geri bıraktı.

Milas'a bağlı Kıyıkışlacık Mahallesi açıklarında eşiyle birlikte balık tutan bir vatandaşın oltasına, türü koruma altındaki kemane balığı takıldı.

FOTOĞRAF ÇEKİP DENİZE BIRAKTI 

Balığı yakalayıp hatıra fotoğrafı çektiren çiftin, duyarlı davranarak balığı yeniden denize bıraktığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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