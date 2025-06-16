Görenler gözlerine inanamadı! Muğla'da oltaya takıldı
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Koruma altındaki kemane balığı, Muğla'da bir balıkçının oltasına takıldı. Balıkla fotoğraf çektiren vatandaş, daha sonra denize geri bıraktı.
Milas'a bağlı Kıyıkışlacık Mahallesi açıklarında eşiyle birlikte balık tutan bir vatandaşın oltasına, türü koruma altındaki kemane balığı takıldı.
FOTOĞRAF ÇEKİP DENİZE BIRAKTI
Balığı yakalayıp hatıra fotoğrafı çektiren çiftin, duyarlı davranarak balığı yeniden denize bıraktığı öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Mesut Şahin