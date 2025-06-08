Kurban eti nasıl saklanmalı? Dikkat çeken 12 saat detayı
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Eskişehir'de kasaplık yapan Kadir Şen, kurban etinin saklanma koşullarını anlattı. Kurban etinin 12 saat dinlenmeden dolaba yerleştirilmemesi gerektiğini söyleyen Şen, önemli bilgiler verdi.
Eskişehir'de kasaplık yapan Kadir Şen, kurban kesen vatandaşlar için önemli uyarılar yaptı. Şen, "Kurban eti 12 saat dinlenmeden dolaba yerleştirilmemeli" dedi.
PARÇALARA AYIRIN
Sıcak etlerin birbirine değmemesine gerektiğini ifade eden Kadir Şen, vatandaşların etleri parçalara ayırarak muhafaza etmesini önerdi.
POŞETTE BEKLETMEYİN
Aksi takdirde etin çabuk yeşereceği konusunda uyarıda bulunan Şen, etlerin poşette bekletilmemesinin önemine vurgu yaptı. Şen, poşetlerin sadece taşıma amacıyla kullanılması gerektiğini dile getirdi.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Mesut Şahin