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Kurban etinden sucuk! 1 kilosu 130 lira

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kurban etinden sucuk! 1 kilosu 130 lira
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Kırka Mahallesi'nde kasapların kurban mesaisi devam ediyor. Birçok vatandaş kurban payını kasaplara getirerek sucuk yaptırıyor. Kasaplar 1 kilo sucuğu 130 liraya, 1 kilo kıyma çekimini ise 20 liraya yapıyor. 

Sucuk yapımının yaygın olduğu Seyitgazi'nin Kırka Mahallesi ve civar köylerde, vatandaşlar Kurban Bayramı'nda kesilen etleri kıyma ve sucuk yaptırmak için kasapların yolunu tuttu.

Kurban etinden sucuk! 1 kilosu 130 lira - 1. Resim

"GEÇ SAATE KADAR MESAİMİZ SÜRÜYOR" 

Kırka'da kurban etinden sucuk yapımının yaygın olduğunu söyleyen kasap Refik Kocabaş, "Biz dededen toruna kalan mesleğimizi devam ettiriyoruz. Özel baharat karışımımız ile sucuklar hem daha lezzetli hem de daha uzun ömürlü oluyor. Sucuk yaparken eti önce parçalara ayırarak yağ ve et oranını ayarlayarak özel baharat karışımımızla harmanlıyoruz. Sonra makinelerden geçirerek sucuk haline getiriyoruz. Tabi bu durumda talep de bir hayli fazla oluyor. Hazırlanan 1 kilo sucuğu 130 liraya 1 kilo kıyma çekimini 20 liraya yapıyoruz, geç saatlere kadar mesaimiz sürüyor" dedi.

Kurban etinden sucuk! 1 kilosu 130 lira - 2. Resim

Yoğun telep gören mesainin, bayramdan sonraki haftaya kadar sürmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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