Meteoroloji 5 günlük tahmin raporunu yayımladı! Yeni dalga Trakya'dan geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahmin raporuna göre, iç ve kuzey kesimlerde sıcaklık 4 dereceye kadar yükselecek. Bugün akşam saatlerinde Trakya üzerinden gelecek olan sağanak yağış ise yarın itibarıyla yurt genelinde etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Trakya, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Bolu, Muş, Bitlis, Van, İstanbul'un batısı ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Öte yandan bugün akşam saatlerinde yurda giriş yapması beklenen yağışlı havanın etkisini yarın itibarıyla artıracağı öngörülüyor.

HAVA SICAKLIĞI

İç ve kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Ege ile İç Anadolu’nun kuzeybatısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, İç Ege ile İç Anadolu’nun kuzeybatısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen de yağmurun perşembe ve cuma günü Marmara, Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'de gök gürültülü şeklinde olacağını ifade etti.

5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA TAHMİN RAPORU

3 TEMMUZ ÇARŞAMBA

4 TEMMUZ PERŞEMBE

5 TEMMUZ CUMA

6 TEMMUZ CUMARTESİ

7 TEMMUZ PAZAR