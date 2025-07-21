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Uzmanı tek tek sıraladı: Çocukları böcek ısırıklarından korumak için altın öneriler...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Uzmanı tek tek sıraladı: Çocukları böcek ısırıklarından korumak için altın öneriler...
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Özge Yurtseven, yaz aylarında çocukların park ve yeşil alanlarda daha fazla vakit geçirmesiyle artan böcek ısırıklarına karşı aileleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yaz mevsimiyle birlikte çocukların açık havada oyun oynama sürelerinin arttığını belirten Dr. Özge Yurtseven, piknik ve park alanlarında böcek ısırıklarının aileler için önemli bir endişe kaynağı haline geldiğini ifade etti.

Dr. Yurtseven, Düzce'nin yeşil alanlar açısından zengin ve şanslı bir konumda olduğunu vurgulayarak, çocukların gelişimleri için bu alanlarda oynamalarının faydalı olduğunu ancak bazı önlemlerin alınması gerektiğini söyledi.

Uzmanı tek tek sıraladı: Çocukları böcek ısırıklarından korumak için altın öneriler... - 1. Resim

Ailelere önemli tavsiyelerde bulunan Dr. Yurtseven, şu ifadeleri kullandı:

"Çocukları yeşilliklerin bol olduğu bölgelere götürürken, korunma amacıyla açık renkli ve özellikle paçaları uzun kıyafetler giydirilmeli. Pantolon paçaları çorapların içine sokulabilir ve kapalı ayakkabılar tercih edilebilir. Bunların yanı sıra, 6 aydan büyük çocukların vücutlarına doğrudan uygulanabilen doğal içerikli sinek koruyucu spreyler kullanılabilir. Daha küçük bebekler için ise bu spreyler giysilerinin üzerine sıkılarak haşerelerin yaklaşması engellenebilir. Düzce, kene açısından endemik bir bölge olmasa da bu riskin tamamen ortadan kalktığı anlamına gelmez. Bu nedenle, çocuklar eve döndüğünde vücutları mutlaka kontrol edilmelidir. Eğer bir kene veya cilde yapışmış bir böcek fark edilirse, aileler kesinlikle kendileri çıkarmaya çalışmamalı ve en yakın acil servise başvurmalıdır."

Uzmanı tek tek sıraladı: Çocukları böcek ısırıklarından korumak için altın öneriler... - 2. Resim

"ISIRIK SONRASI YARA BÖLGESİ TAKİP EDİLMELİ"

Böcek ısırığı sonrası oluşabilecek alerjik reaksiyonlara karşı yapılması gerekenleri de anlatan Yurtseven, sözlerini şöyle noktaladı:

"Isırık sonrası yara bölgesi takip edilmelidir. Sivrisinek ısırığı genellikle kızarıklık ve kaşıntı şeklinde tepki verir. Bu durumda, bölgeye soğuk kompres yapılabilir ve kaşıntı giderici antialerjik kremler veya losyonlar sürülebilir. Eğer kaşıntı çok şiddetliyse, doktor tavsiyesiyle alerji şurupları kullanılabilir. Isırılan bölgenin aşırı kaşınması cilt bariyerini bozarak ikincil cilt enfeksiyonlarına yol açabileceğinden, bu tür krem ve ilaçların kullanılması önemlidir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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