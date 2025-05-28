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Adana’da sahipsiz köpek dehşeti! 24 yaşındaki genç kabusu yaşadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da askerde kolu kırıldığı için memleketine izinli olarak gelen bir kişi, hastaneye gitmek için durakta beklediği sırada kurt köpeğinin saldırısına uğradı. Genç, çevredekilerin yardımıyla zor kurtuldu.

Kars'ta vatani görevini yaparken düşüp kolunu kıran Mehmet Esentürk (24), izinli olarak memleketi Adana'ya geldi.

Adana’da sahipsiz köpek dehşeti! 24 yaşındaki genç kabusu yaşadı - 1. Resim

ÖNCE KOLLUĞUNU ALDI, SONRA SALDIRDI

Dün de kolu için Adana Şehir Hastanesine gitmek üzere evden çıkıp durakta beklediği sırada yanına yaklaşan kurt köpeği önce kırık olan kolundaki kolluğu aldı. Daha sonra Esentürk'ün yanına gelip ona saldırdı. Köpekle mücadele etmeye çalıştı ancak kolu da kırık olduğu için gücü yetmeyen genci, köpek 3-4 yerinden ısırdı.

 Adana’da sahipsiz köpek dehşeti! 24 yaşındaki genç kabusu yaşadı - 2. Resim
Bu durumu gören petrol çalışanı eline sopa alıp gelerek genci kurtardı. Esentürk üstü başı yırtık ve kanlar içinde çağrılan ambulansla Adana Şehir Hastanesine götürüldü. 

Adana’da sahipsiz köpek dehşeti! 24 yaşındaki genç kabusu yaşadı - 3. Resim

''HAYATIMI ONA BORÇLUYUM''

Burada kuduz aşısı yapılan Esentürk, hayatını petrol çalışanına borçlu olduğunu belirterek, "Ben hayvanları severim onlara zarar da vermek istemem ama bu köpek bana saldırıp her yerimi ısırdı. Petrolden gelen arkadaş olmasa beni belki öldürecekti. Beni bir türlü bırakmadı. 3-4 yerimden ısırdı. Ben kolumda kırık olduğu için mücadele edemedim. Bu tür saldırgan hayvanların sokaklarda gezmemesi lazım. Buna bir çözüm bulunmalı" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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