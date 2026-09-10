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Hastane önünde feci son: Tedavi için geldi, hayatını kaybetti!

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Hastane önünde feci son: Tedavi için geldi, hayatını kaybetti!

Zonguldak’ta tedavi için hastaneye gelen 66 yaşındaki Coşkun Bilici, bindiği halk otobüsünden indikten sonra aracın hareket etmesiyle altında kaldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Bilici, doktorların yaklaşık 1,5 saat süren müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

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Kaza, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi Diş Hekimliği Fakültesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tedavi amacıyla T.K isimli şoförün kullandığı Kozlu Belediyesi'ne ait halk otobüsüne binen Coşkun Bilici (66), hastane önünde araçtan indi.

OTOBÜSÜN ALTINDA KALDI

Bilici'nin otobüsten indikten sonra aracın hareket ettiğini fark edemediği ve halk otobüsünün altında kaldığı öğrenildi. Kazayı gören hastane personeli, ağır yaralanan yaşlı adama olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

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Ardından acil servise kaldırılan Bilici'nin saat 10.00 sıralarında hastaneye getirildiği belirtildi. Doktorların yaklaşık bir buçuk saat süren müdahalesine rağmen Coşkun Bilici hayatını kaybetti.

Bilici'nin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılacağı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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