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Kahreden olay! Karı koca birlikte can verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kadın, motosiklet sürücüsü eşi ile birlikte can verdi. Kazada 1 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Feci kaza, Alaşehir-Kula karayolu Baklacı Mahallesi mevkiinde saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Davut Eroğlu (62) idaresindeki sepetli motosiklet ile Kula istikametine seyir halindeyken, aynı yönde ilerleyen Mehmet Akdağ (62) otomobil, sepetli motosiklete arkadan çarptı.

Kahreden olay! Karı koca birlikte can verdi - 1. Resim

SÜRÜCÜ VE EŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Davut Eroğlu ile arkasında bulunan eşi Ayşe Eroğlu (55) ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eroğlu çifti, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eroğlu çiftinin 2 çocuğu olduğu öğrenildi.

Kahreden olay! Karı koca birlikte can verdi - 2. Resim

YARALININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü Mehmet Akdağ ise tedavi altına alındı. Akdağ tedavisinin ardından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kahreden olay! Karı koca birlikte can verdi - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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