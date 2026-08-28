Polis bile gördüklerine inanamadı: Uyuşturucuyu hem bağırsaklarında sakladılar hem kıyafetlerine emdirdiler!
Erzincan’da düzenlenen operasyonda 4 şüphelinin mide ve bağırsaklarında 137 kapsül içinde 1 kilo 99 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucunun kıyafetlere de emdirildiği ortaya çıktı.
Erzincan Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu sevkiyatına ağır bir darbe indirirken zehir tacirlerinin kullandığı şoke edici yöntemleri de gün yüzüne çıkardı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatının önlenmesi, suç faillerinin yakalanması ve uyuşturucunun finans kaynaklarının engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
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MİDELERİNDEN 137 KAPSÜL ÇIKTI
Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, şüphelilerin mide ve bağırsaklarında yutma yöntemiyle taşındığı belirlenen 137 parça kapsül içerisinde toplam 1 kilo 99,35 gram eroin ele geçirildi.
AKLA GELMEYECEK KIYAFET TAKTİĞİ!
Aramalarda ayrıca bir kapsül içerisinde 32,44 gram afyon sakızı ile şüphelilerin kıyafetlerine emdirilmiş halde toplam 1 kilo 536 gram metamfetamin bulundu.
4 KİŞİ TUTUKLANDI
Operasyonda gözaltına alınan Z.Z.C., F.M., M.J. ve S.N. hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 188. maddesi kapsamında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan adli işlem başlatıldı.
Adli mercilere sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.