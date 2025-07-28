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Sancaktepe'de aile içi cinayet! Anne ve babasını bıçakladı, kaçtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul’un Sancaktepe ilçesi, gece saatlerinde kan donduran bir aile içi cinayete sahne oldu. 28 yaşındaki Beytullah C., henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı anne ve babasını bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Kan donduran olay, gece saat 03.00 sıralarında Sancaktepe Veysel Karani Mahallesi Baki Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın giriş katında meydana geldi.

İddiaya göre, 28 yaşındaki Beytullah C. isimli şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle annesi Emine C. (60) ve babası Ahmet C. (65) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine eline aldığı bıçakla anne ve babasına saldırdı.

Sancaktepe'de aile içi cinayet! Anne ve babasını bıçakladı, kaçtı - 1. Resim

Çevredeki vatandaşların duyduğu sesler üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, baba Ahmet C.'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından babanın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan anne Emine C. ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sancaktepe'de aile içi cinayet! Anne ve babasını bıçakladı, kaçtı - 2. Resim

CİNAYETİN ARDINDAN KAÇTI, YAKALANDI!

Cinayetin ardından kaçan şüpheli Beytullah C., polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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