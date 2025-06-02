Sokak ortasında pes dedirten görüntüler! Yol verme kavgasında döner bıçağı savurdu

Ankara’da bir sürücü ve dolmuş şoförü arasında yol verme kavgası yaşandı. Kavganın tartışmaya dönüşmesiyle sürücü, dolmuş şoförüne arabasından aldığı döner bıçağını çekti. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Olay Ankara’da Sincan - Ulus hattında görev yapan bir dolmuşta meydana geldi. İddialara göre, dolmuş şoförü ve bir sürücü arasında yol verme kavgası çıktı. Tartışmanın büyümesiyle sürücü aracından döner bıçağıyla inerek dolmuş şoförünü tehdit etti.

KAYDA ALINDIĞINI GÖRÜNCE ARACINA DÖNDÜ

Olayı gören vatandaşlar, o anları kamera kaydına aldı. Kayıt altına alındığını fark eden döner bıçaklı sürücü olayı büyütmeden aracına döndü ve olay yerinden uzaklaştı. Dolmuş şoförü ise polisi arayarak şikayette bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.