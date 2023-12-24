24 Aralık 2023 15:59 - Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2023 16:06

Askeri rütbe sisteminin kullanıldığı NYPD’deki Polis Akademisi'nde terfi töreni yapıldı. 19 yıldır teşkilat içinde değişik alan ve mertebelerde görev yapan Güven, NYPD’de, Türkiye’deki polis teşkilatı sisteminde 3. sınıf emniyet müdürü pozisyonuna denk gelen yarbay (Deputy inspector) rütbesine getirildi.

180 YILLIK TARİHTE İLK DEFA

Terfi töreninden sonra konuşan Güven, 1978 İstanbul doğumlu olduğunu, 13 yaşından beri ABD’de yaşadığı anlatarak, "Bugün özel bir tören için buradayız. NYPD’nin yaklaşık 180 yıllık tarihinde ilk defa (bir Türk olarak) 3. sınıf emniyet müdürü rütbesine yükseldim.” dedi. Güven, ailesi ile kendileri ve Türk toplumu adına mutlu bir gün yaşadıklarını belirterek, "Çünkü biz de burada artık varız. Benim gibi Türkiye’den gelip, çocukluğunu Türkiye’de geçirmiş bir insanın Amerika’da bu rütbeye ulaşmış olması da iki ülke ilişkilerinin ne kadar sıcak olduğunun göstergesidir." dedi.

TÜRK KÖKENLİ POLİSLERE BAŞARILAR DİLEDİ

Şu an NYPD’nin Cezai Soruşturma Bürosu’ndaki üst düzey emniyet müdürlerinden biri olduğunu belirten Güven, NYPD’de görev alan Türk kökenli yeni polislere de başarılar diledi. NYPD’de Türkiye’deki polis sisteminden farklı olarak ABD'deki askeri rütbe sistemi kullanılıyor. Buna göre Güven, bu rütbe ile yaklaşık 36 bin kişinin bulunduğu NYPD içindeki polislerin yüzde 99,5'inden daha yüksek düzeydeki rütbe diliminde yer alıyor.

2018'de Türkiye'de 4. sınıf emniyet müdürü pozisyonuna denk gelen “kaptan” rütbesi alan ilk Türk vatandaşı olan Güven, terfi ettiği yeni rütbesi ile de şu an NYPD içinde en yüksek rütbeye ulaşan Türk kökenli polis konumunda bulunuyor. NYPD’de değişik kademelerde 200’den fazla Türk asıllı polis görev yapıyor.

GİRESUN'DA SES GETİRDİ

Öte yandan, Giresun yerel basına yansıyan haberlerde Giresunlu İdris Güven'in ABD’de 3'üncü Sınıf Emniyet Müdürü olduğu aktarıldı. Giresun Işık Gazetesi, Güven'in atamasını "New York Polis Departmanı’nda (NYPD) görevli Giresun’un Çamoluk ilçesinden hemşehrimiz İdris Güven, teşkilatın askeri rütbe sistemi kapsamında yapılan Polis Akademisi’ndeki terfi töreninde önemli bir başarıya daha imza attı" sözleriyle duyurdu.