Hatcher 17 yaşındayken çift rahimli olduğu tespit edilmişti. UAB bunu kadınların binde 3'ünü etkileyen nadir bir doğumsal anomali olarak tanımladı.

Her iki rahimde de hamile kalma olasılığı ise "milyonda bir" gibi daha da düşük bir oran.

Dünya çapında bildirilen vakalar da oldukça az. 2019 yılında Bangladeş'te bir doktor, bir kadının bir rahmindeki prematüre bir bebeği doğurduktan neredeyse bir ay sonra ikiz doğurduğunu açıklamıştı.

Hatcher, daha önce 3 sağlıklı gebelik dönemi geçirdi. Hatcher, ultrasonda iki rahminde de birer bebek olduğu ortaya çıktığında hissettiklerini "Nefesim kesildi... Buna inanamadık" diye anlattı. BÜYÜMEK İÇİN EKSTRA ALANA SAHİP

Doğumu gerçekleştiren Profesör Richard Davis, her bir bebeğin "büyümek ve gelişmek için ekstra alana" sahip olduğuna dikkat çekti.

Bunun nedeninin, tipik ikiz gebeliklerden farklı olarak her bebeğin ayrı bir rahim içinde olması olduğunu söyledi.

Hatcher'ın doğumu 39. haftada gerçekleştirildi ve hastanede iki kat personel bulunduruldu.

İlk bebeğin 19 Aralık'ta yerel saatle 19:45 sularında vajinal yolla doğduğu, ikinci bebeğin ise 10 saatten fazla bir süre sonra, ertesi sabah 06:10 sularında sezaryenle dünyaya geldiği belirtildi. ÇİFT YUMURTA İKİZİ