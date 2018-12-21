Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birçok teröristin kazanamayacaklarını bile bile çatışmayı kabul etmediği ancak örgüt tarafından infaz edilme korkusuyla ayrılamadıkları bildirildi. İlerleyen günlerde Fırat’ın doğu yakasındaki teröristlerin bireysel veya gruplar şeklinde örgütten kaçmasının muhtemel olduğu belirtilirken sivillerin de benzer şekilde güvenli bölgelere gitmek için örgütün hâkimiyetinde gibi gözüken şehirlerden toplu şekilde ayrılabilecekleri belirtildi. Bu arada Trump’ın “Çekiliyoruz” açıklamasının ardından YPG/PKK elebaşları, örgüt işgalindeki yerleşimlerde sözde yerel idarelere talimatlar göndererek kitle gösterileri düzenlemelerini istedi. Ellerinde Mehmetçiğin öldürdüğü teröristlerin ve teröristbaşının fotoğraflarını taşıyan PKK’lılar, Ayn el-Arab’daki ABD askerlerinin bulunduğu üsse yürüyüş yaptı. ABD’nin bölgeden çekilmemesi için slogan atarak üssün önüne kadar gelen göstericiler, ABD’yi ikna etmeye çalıştı. Rus Sputnik’e konuşan sözde örgüt yöneticilerinden Fethi Mıhemed, “Karar büyük korkuya yol açtı. ABD askerini çekerse Türkiye bize hemen operasyon yapar. Biz de başka ülkelerle iş birliği yapmak için çalışmalar yapacağız” dedi.



PETROL REJİME İADE

Diğer yandan terör örgütü YPG/PKK’lıların Esad rejimi yetkilileriyle bir araya geldiği iddia edildi. Türkiye sınırındaki Kamışlı ilçesinde yapılan görüşmede, Deyrizor’da terör örgütünün işgalindeki petrol sahalarının rejim güçlerine bırakılması ele alındı.