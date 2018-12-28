Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mısır piramitlerini gezmek için bölgede olan turistlere yönelik saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığı belirtiliyor. Saldırının, otobüsün geçtiği sırada, patlayıcının infilak ettirilmesi şeklinde yapıldığı belirtiliyor.

MISIR İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı, Mısır Piramitleri'ni gezmek için bölgede olan turistlere yönelik saldırıda, 2 Vietnamlı turistin hayatını kaybettiğini, 10 turistin de yaralandığını duyurdu.

Saldırının, otobüsün geçtiği sırada, patlayıcının infilak ettirilmesi şeklinde yapıldığı belirtiliyor.