Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya son yıllardaki en büyük siber saldırıyla sarsıldı. Kişisel verilere yönelik düzenlenen saldırılarda yüzlerce siyasetçi, gazeteci ve sanatçının kredi kartı ve iletişim bilgileriyle birlikte özel görüşmeleri de ele geçirildi. Alman medyasında yer alan bilgilere göre Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ve Hristiyan Sosyal Birlik Partisinden (CSU) 405, Almanya Sosyal Demokrat Partisinden (SPD) 294, Yeşiller’den 105, Sol Parti’den 82 ve Hür Demokrat Parti (FDP) üyesi 28 kişinin özel bilgilerinin ele geçirildiği tahmin ediliyor. Saldırılardan, Federal Meclis’te (Bundestag) grubu bulunan Almanya için Alternatif (AfD) partisinin ise etkilenmediği belirtildi. Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ve Başbakan Angela Merkel’in de bulunduğu saldırıya maruz kalan siyasetçilerin telefon numaraları, kredi kartı ve iletişim bilgileri sosyal medya üzerinden ifşa edildi. Siber saldırıdan, federal meclisteki siyasetçilerin yanı sıra eyalet politikacıları da etkilendi.

GÜVENİ ZEDELEMEK İSTEDİLER

Alman Bild gazetesi, Bilgi Güvenliği Federal Ofisine (BSI) dayandırdığı haberinde siber saldırıdan hükûmetin güvenli iç ağının etkilenmediğini yazdı. Verilerin nereden ele geçirildiği ve belgelerin Noel’den önce bir Twitter hesabı üzerinden internete sızdırılmaya başlamasına rağmen olayın takibinin niçin yapılmadığı henüz netlik kazanmadı. Ele geçirilen verilerin ve belgelerin çok fazla olması sebebiyle tek bir noktadan ele geçirildikleri düşünülüyor. Sosyal Demokrat Partili (SPD) Adalet Bakanı Katarina Barley, saldırıyı düzenleyenlerin “demokrasi ve demokratik kurumlara olan güveni zedelemek istediğini” belirtti.

ERİŞİM ENGELLENİYOR

Federal hükûmet, siber saldırının nasıl yapıldığını araştırıyor. Saldırının bilgisayar korsanları dışında, özel verilere erişimi olan kişilerce de ifşa edilmiş olabileceğinden yola çıkıldığını ve güvenlik birimlerinin sızdırılan bilgilerin internetteki erişimini en hızlı şekilde engellemek üzere çalıştıkları öğrenildi.